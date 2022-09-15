Зулейхат Тахакаева: «Сила не в мощи оружия, сила – в духе единства»

В Махачкале на центральной площади им. Ленина проходит акция «ZАЕДИНСТВО», посвященная Дню единства народов Дагестана. К участникам мероприятия обратилась Зулейхат Тахакаева – журналист газеты «Илчи» и тетя Алика Газиева, который погиб при исполнении воинских обязанностей на Украине.

«Дорогие дагестанцы! Я от всего сердца поздравляю вас с Днем единства народов Дагестана. Дата 15 сентября для дагестанцев знаменательная. Именно в этот день в 1741 году дагестанская армия повергла в бегство полчища Надир-шаха, желающего захватить весь Дагестан, а также он приурочен к разгрому бандформирований. И в тех, и в других событиях дагестанский народ победил, потому что сила не в мощи оружия, сила – в духе единства. И сегодня наши дагестанские ребята показывают этот дух на территории Украины», – выступила Зулейхат Тахакаева.