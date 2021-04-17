Зулейхат Гаджиева — врач-герой «красной зоны»

Почётную грамоту РД вручил руководитель Дагестана врачу-гинекологу Зулейхат Гаджиевой за её бескорыстную и самоотверженную работу в «красной зоне» в период весенней пандемии в Дагестане в 2020 году. Тогда Зулейхат Гаджиева — сотрудник Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И.Кулакова Минздрава России — взяла отпуск и прилетела в Дагестан для помощи соотечественникам. К волонтёрству её подтолкнуло переживание за земляков.

Сергей Меликов поблагодарил врача за патриотизм, любовь к Родине.