Зубайшат Гамзалаева: «Знамя Победы для нас дорого и свято»

Сегодня, 6 мая, в Каспийске проходит республиканская патриотическая акция «Знамя Победы» в память о подвиге военнослужащих Красной Армии, водрузивших знамя над рейхстагом первого мая 1945 года. На мероприятии выступила Зубайшат Гамзалаева, мать троих участников военной спецоперации на Украине.

Женщина рассказала о членах своей семьи, защищающих рубежи нашей страны в спецоперации, а также проздравила присутствующих с наступающим праздником — Днем Победы.

«Для каждой семьи в нашей стране День Победы — это особый день Мы все знаем цену этой победы, в каждой российской, а в дагестанской, в особенности, семье есть ветеран, участник войны. И мы, конечно же, являемся наследниками тех победителей. Это огромная ответственность. Трое моих сыновей — Шамиль, Зураб и Рустам сегодня находится в зоне специальной военной операции, выполняют свой воинский долг. Также четверо моих племянников и мой родной брат – Сахрудин также принимают участие в спецоперации. За проявленное мужество Указом Президента России Сахрудин Гамзалаев награждён орденом Суворова.Я, конечно же, очень за них переживаю. Но, в то же время, я горжусь, что мои родные и близкие обеспечивают мирное будущее нашей страны. Я желаю всем спокойствия, благополучия и поздравляю всех с наступающим праздником Победы!».

Источник: Зори Табасарана