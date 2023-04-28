Зональные рабочие группы по увеличению доходной части бюджета приступили к работе

Заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан Абдурахман Махмудов провёл установочное совещание Северной зональной рабочей группы по увеличению доходной части бюджета и легализации «теневого» сектора экономики.

Участники обсудили план мероприятий, график выездных совещаний и меры стимулирования предпринимателей к выходу из тени.

В ближайшее время будет проведено первое установочное совещание в городе Хасавюрте с приглашением представителей администрации муниципалитетов северной зоны, представителей бизнеса и других заинтересованных сторон.

Напомним, что ранее глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов подписал постановление о создании 5 зональных рабочих групп по увеличению доходной части бюджета и легализации «теневого» сектора экономики – Центральной, Горной, Северной, Южной и по г.Махачкала.

Минэкономразвития Дагестана определено уполномоченным органом исполнительной власти Республики Дагестан по координации работы рабочих групп.