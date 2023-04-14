Зональные рабочие группы начинают работу над увеличением доходной части бюджета Дагестана

13 апреля в Правительстве Дагестана состоялось совещание по вопросам проведения в республике комплекса мероприятий, направленных на увеличение доходной части бюджета Дагестана.

В этих целях, по поручению Сергея Меликова, были сформированы пять зональных рабочих групп — Центральная, Северная, Горная, Южная и по городу Махачкала. Деятельность этих групп будет направлена на поиск путей укрепления налоговой дисциплины и резервов роста доходов всех уровней, на стимулирование предпринимателей к построению цивилизованных отношений в законном русле. Рабочие группы начнут свою работу с 15 апреля и по 25 декабря текущего года.

В рамках совещания, Абдулмуслим Абдулмуслимов указал на то, что все мероприятия должны будут проводиться в рамках действующего законодательства.