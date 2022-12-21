«Золотые правила нравственности»: финал республиканского конкурса состоялся в Махачкале

Финал республиканского конкурса «Золотые правила нравственности», организованный Муфтиятом РД, Министерством по национальной политике и делам религий РД и Министерством образования и науки РД, проходил на трёх площадках: Медицинский колледж им. Башларова, Дагестанской институт развития образования и Республиканский молодёжный центр.

В финале приняли участие 17 школьных команд, колледжи были представлены 12 командами, от вузов выступило 5 команд.

Как сообщили «Дагправде» в пресс-сслужбе ДГИ, участники в финале показали театрализованную постановку на тему нравственности, духовности, истории и культуры родного края. Молодые люди затронули темы отцов и детей, уважительного отношения к матери, женщине, важности приобретения знаний. Яркими были постановки, посвящённые ремёслам Дагестана и мастерам родного края.

Жюри, в состав которого вошли представители образовательных и духовных организаций республики, по итогам конкурса распределились следующим образом. Среди вузов 1 место заняла команда ДГУ, 2 место – ДГПУ, 3 место – Научно-клинический центр им. Башларова.

Среди колледжей – 1 место заняла команда Юридического колледжа ДГУ, 2 место – Медицинский колледж им. Башларова (филиал в г. Буйнакск) и 3 место – Медицинский колледж им. Башларова (филиал в г. Избербаш).

Среди школ – 1 место – Мунинская СОШ, 2 место – Унцукульская СОШ и 3 место – Школа им. Юсупова г. Махачкала.

В банкетном зале «Кегельбан» прошло торжественное награждение победителей.

В приветственном слове советник Муфтия РД Айна Гамзатова напомнила о том, что в 90-е годы, к сожалению, создался очень серьёзный вакуум – нехватка воспитания, правил поведения.

«Когда в начале нулевых годов Муфтият старался распространять знания, порой, создавалось ощущение какого-то непонимания. Однако, в последние годы министерство по национальной политике и делам религий республики проводит эту работу активно. Это большая заслуга министра и всего коллектива. Самое лучшее, что можно сделать для дагестанского общества – это облагораживание нравов, воспитание нашей молодёжи. Это то, чего нам не хватало очень много лет», — подчеркнула она.

«С каждым годом конкурс внабирает обороты, растет география конкурса и количество его участников, — сказал заместитель министра по национальной политиек и делам религий РД Мурад Шафиев.- Это говорит о том, что конкурс «Золотые правила нравственности» живёт и развивается. Надеемся, что в будущем он охватит всю подрастающую молодёжь, которая должна стать будущий нашей республики».

Отметим, что все команды-победители получили дипломы и денежные премии в размере 100, 50 и 25 тысяч рублей. Благодарностями также были отмечены члены жюри.

Источник: Дагестанская правда