«Золотой фонд» в историческом парке Махачкалы

8 июля в историческом парке «Россия — моя история» открылась мобильная выставка географического сообщества «Золотой фонд». Выставка освещает вопросы освоения русскими географами европейской части России.

Открытие выставки прошло в торжественной обстановке. На мероприятии присутствовали руководители ведомств, в частности руководитель Миннаца Энрик Муслимов, который зачитал гостям приветственную речь главы Сергея Меликова.

Экспозиция призвана осветить малоизвестные факты об освоении территорий страны и внести вклад в патриотическое воспитание.