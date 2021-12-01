Золотая молодежь Дагестана

Абульфез Бабаев, ученик 11 класса Гимназии №20 Дербента. Председатель Совета школьников и студентов при Министерстве образования и науки РД, он выиграл миллион в финале Всероссийского конкурса «Большая Перемена».

Абульфезу не хватило несколько баллов в финале 2020 года, чтобы победить. Это заставило его больше поработать над своими гибкими навыками для участия в новом сезоне конкурса.

По мнению Абульфеза создание Центра «Альтаир» в Республике Дагестан для поддержки одаренных детей будет способствовать подготовке российской интеллектуальной элиты: «Я уверен, Дагестан на это способен. В Дагестане есть дети , которые одарены по-разному и этот центр будет очень важным направлением в подготовке одаренных ребят».

⠀«У нас родились идеи новых проектов, и мы решили принять участие во втором сезоне Всероссийского конкурса «Большая Перемена». Я выполнял кейсовые задания, мы прорабатывали проекты. В финале я предложил проект «Лагерь для всех – Единство разных». Участие в конкурсе дало мне возможность раскрыться, проявить себя, готовность к работе в команде и реализовать свой творческий потенциал»,- поделился Абульфез.

⠀Абульфез Бабаев — активный участник конкурсов различного уровня. Он победитель республиканского конкурса исследовательских работ «Науки юношей питают-2020», Всероссийского творческого конкурса «25 Олимпиада», Всероссийского конкурса талантливой молодежи «Национальное Достояние России», призер Всероссийских конкурсов исследовательских работ «Мой вклад в величие России» и «История местного самоуправления». Школьник увлекается ораторским искусством и исследовательской деятельностью.

⠀Абульфез планирует организовать в своей школе клуб друзей-единомышленников, которые хотят принять участие в конкурсе в 2022 году.

⠀«Думаю, смогу поделиться с другими своим опытом. Роль наставника в конкурсе – большая. Время больших перемен уже наступило! Успешная карьера теперь начинается за школьной партой!»,- считает юноша.