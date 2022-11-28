«Зная все нюансы развития промышленности Дагестана, Ризвану Газимагомедову будет легче управлять Махачкалой»

Председатель СПЧ при Главе РД, а также заместитель главного редактора общественно-политического еженедельника на аварском языке «ХIакъикъат» Зикрула Ильясов так комментирует назначение Ризвана Газимагомедова, на которого 28 ноября возложили исполнение обязанностей главы города Махачкалы.

«Назначение Ризвана Казимовича на должность мэра Махачкалы можно считать большим плюсом в том плане, что он – человек, прошедший все этапы своего жизненного становления, человек, проработавший в разных хозяйственных, государственных структурах.

А Махачкала — это сложный конгломерат, который имеет множество проблем, начиная с сельского хозяйства, городского и так далее.

Ризван Газимагомедов имеет за плечами большой трудовой опыт и опыт решения множества проблем. Я думаю, что это назначение принесёт только пользу для дальнейшего развития нашей столицы.

Особенность его деятельности в том, что он знает все нюансы развития промышленности Дагестана, ведь в свое время он руководил газовым комплексом республики.

С другой стороны,он имеет большой вес и в учёной среде республики. Потому как Ризван Казимович – хороший экономист, издал ряд книг по экономике Дагестана. Это ещё раз подчёркивает то, что на научной основе Ризван Газимагомедов может продолжить свою трудовую деятельность, направленную на совершенствование городского механизма и хозяйства в целом.

А в общем, это человек, который не боится трудностей и приобрёл большое трудовое воспитание ещё с детства.

Зная особенности развития государственной службы, ведения хозяйственных дел республики, будучи знакомым с этими проблемами, ему легче будет вести весь этот процесс и в дальнейшем», — поделился Зикрула Ильясов.

P. S. Ризвану Газимагомедову – 61 год. Он уроженец с. Арчо Ахвахского района. До назначения и. о. мэра Махачкалы являлся вице-премьером правительства РД.

Источник: https://hakikat.info/kat/lenta-novostej/item/20907-znaya-vse-nyuansy-razvitiya-promyshlennosti-dagestana-rizvanu-gazimagomedovu-budet-legche-upravlyat-makhachkaloj