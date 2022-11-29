Общество

Знания в сфере инклюзии призван проверить Тотальный тест «Доступная среда»

Оставить комментарий

2 декабря стартует Общероссийская акция Тотальный тест «Доступная среда». Данная инициатива проводится с целью привлечения внимания к правам и потребностям людей с ОВЗ. Акция состоится во всех регионах страны в онлайн-формате. Участникам теста предстоит ответить на вопросы по нескольким тематическим блокам: создание доступной среды, этика общения с инвалидами, правила оказания ситуационной помощи.

По результатам теста «Доступная среда» будет сформирован рейтинг по уровню вовлечённости регионов страны в мероприятия по созданию инклюзивной среды. Мероприятие приурочено к Международному дню инвалидов.

Также читают:

В Дагестане выросло число желающих сделать прививк...
Отсрочка от мобилизации представляется некоторым к...
Омикрон. Рискуют даже дети
В Сочи стартовал второй день форума «Вся Россия-20...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.