Знания в сфере инклюзии призван проверить Тотальный тест «Доступная среда»

2 декабря стартует Общероссийская акция Тотальный тест «Доступная среда». Данная инициатива проводится с целью привлечения внимания к правам и потребностям людей с ОВЗ. Акция состоится во всех регионах страны в онлайн-формате. Участникам теста предстоит ответить на вопросы по нескольким тематическим блокам: создание доступной среды, этика общения с инвалидами, правила оказания ситуационной помощи.

По результатам теста «Доступная среда» будет сформирован рейтинг по уровню вовлечённости регионов страны в мероприятия по созданию инклюзивной среды. Мероприятие приурочено к Международному дню инвалидов.