Знание — сила: студенты Махачкалы примут участие в просветительском форуме «Умный маршрут. Гибкие навыки» Российского общества «Знание»

24 ноября в Дагестане сделает остановку «Умный маршрут. Гибкие навыки» — проект Российского общества «Знание». Его цель — познакомить студентов с понятием soft skills и подготовить их к будущей карьере.

Спикеры форума расскажут, как строить отношения с коллективом, что писать в резюме и о чем говорить на собеседовании. Форум пройдет в «Точке кипения» Дагестанского государственного университета (Махачкала, ул. Батырая, д. 1). Участие бесплатное после регистрации на странице события.

Вопросы, что написать в своем первом резюме, как подготовиться к выходу на работу, чем привлечь внимание работодателя, волнуют большинство современных студентов. На форуме «Умный маршрут. Гибкие навыки» они не только получат ответы, но и поймут, какие качества необходимо развивать, чтобы оставаться востребованным специалистом, даже в тех случаях, когда вы меняете сферу деятельности. Потому что гибкие навыки — залог успеха в любой профессии.

Программа форума составлена так, чтобы слушатели получили представление обо всех областях, где требуются надпрофессиональные умения. Трек «Саморазвитие» расскажет о самых универсальных навыках. Соучредитель и эксперт добровольческого центра Университета ИТМО Дарья Воронова поможет участникам определить свой уровень гибких навыков и составить план по их развитию. Коллега Дарьи, соучредитель и эксперт добровольческого центра Университета ИТМО Юрий Купоросов, объяснит, какие приемы помогают все успевать и никуда не опаздывать, а также выявит закономерность между уровнем soft skills и положением в обществе: например, умение понимать чужие эмоции часто способствует продвижению в жизни.

Трек «Развитие в команде» затронет вопросы эффективности коллектива. На интерактивной лекции руководителя регионального отделения Insight People в Магасе Рашида Хамхоева ребята узнают, как распределяются роли внутри команды и какие навыки нужны для общего успеха. Также Рашид поговорит с участниками форума о гибких навыках в историческом контексте: сплоченность, которая тоже относится к soft skills, помогает целым народам преодолевать трудности в переломные моменты истории. Завершится трек лекцией «Команда единомышленников — это миф?».

Трек «Реализация возможностей» откроется лекцией о карьерных перспективах: Юрий Купоросов расскажет, какие специальности являются самыми востребованными в нашей стране, и подскажет, как определить лучшее направление для приложения своих талантов. Те, кто готов сделать первый шаг по карьерной лестнице, соберутся на мастер-класс «Как создать резюме, чтобы покорить сердце HR». Под руководством старшего IT-рекрутера ДЗЕН ВК Павла Шлюпкина ребята научатся рассказывать о себе и своем опыте. Тему поиска работы продолжит Дарья Воронова: она выступит с рассказом о нюансах презентации и самопрезентации. Слушатели узнают, что нужно говорить и как держаться на собеседовании, чтобы получить работу мечты.

Проект «Умный маршрут. Гибкие навыки» охватывает все регионы России. В живом общении с успешными предпринимателями, бизнес-тренерами и HR-специалистами ребята получают ценные советы по развитию тех способностей, от которых зависит успех в XXI веке.

Российское общество «Знание» ведет свою историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году по инициативе представителей советской интеллигенции как «Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний» (с 1963 года — Всесоюзное общество «Знание», с 1991 года — Общество «Знание России»). Члены Общества занимались популяризацией науки, читали лекции о достижениях советского хозяйства и промышленности. В 2016 году «Знание России» было преобразовано в Общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию Российское общество «Знание». 21 апреля 2021 года в ходе Послания Президента РФ Федеральному собранию РФ Владимир Путин заявил о необходимости перезапуска Российского общества «Знание» на современной цифровой платформе.

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