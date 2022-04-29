Знамя Победы — символ единения и национальной гордости

Республиканская акция «Знамя Победы» проходит и в Агульском районе. Во всех школах и дошкольных учреждениях проводятся открытые уроки, различные интернет-акции, специальной символикой, посвященной Знамени Победы и Дню Победы украшены улицы сел, фасады домов и учреждений.

Ежегодно тысячи копий Знамени Победы возглавляют шествия во время празднования самого главного праздника во всех уголках нашей Родины. И поэтому, подрастающее поколение дагестанцев, наши дети должны обязательно знать, что Знамя Победы является символом народной памяти, единения и национальной гордости.

В администрации МО «Агульский район» действует оргкомитет по подготовке и масштабному проведению празднования Дня Победы 9 Мая.

В День Победы в районе пройдет шествие двух колонн бессмертного полка. Навстречу друг другу выйдут колонны из сел Тпиг и Хутхул к памятнику павшим воинам ВОВ.

С 25 апреля в муниципалитете стартовала Всероссийская акция «Георгиевская ленточка. Я помню! Я горжусь!».

Редакция республиканской газеты «Вести Агула» в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. с 12 апреля по 8 мая 2022 года проводит конкурс на лучший рассказ на агульском и русском языках об агульцах, участниках Великой Отечественной войны и тружениках тыла. Победителям и призёрам учреждены денежные вознаграждения и ценные призы.

Знамя Победы является государственной реликвией России, официальным символом победы советского народа и его Вооруженных Сил над нацистcкой Германией в Великой Отечественной войне 1941 1945 годов.

Федеральным законом от 7 мая 2007 года за Знаменем Победы был закреплен статус официального символа Победы советского народа и его Вооруженных Сил над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, статус государственной реликвии России.

Оригинал Знамени Победы хранится в Центральном музее Вооруженных сил.

Абдурахман Манафов