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Знаменитые ботлихские пироги попробовали участники СВО

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Жители села Ботлих Темирхан Дибиров и Магомед Магомедалиев приехали на передовую.

Они привезли с собой посылки с продуктами. Пообщались с военнослужащими, передали слова поддержки, поблагодарили за мужество в исполнении воинского долга. Также Дибиров и Магомедалиев посетили раненых в госпитале.

А затем в лучших аварских традициях собрались за общим столом с участниками СВО.

Напомним, что Дибиров и Магомедалиев по собственной инициативе на личном автомобиле выехали в Донецк для поддержки военнослужащих.

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