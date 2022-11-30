Знаменитые ботлихские пироги попробовали участники СВО

Жители села Ботлих Темирхан Дибиров и Магомед Магомедалиев приехали на передовую.

Они привезли с собой посылки с продуктами. Пообщались с военнослужащими, передали слова поддержки, поблагодарили за мужество в исполнении воинского долга. Также Дибиров и Магомедалиев посетили раненых в госпитале.

А затем в лучших аварских традициях собрались за общим столом с участниками СВО.

Напомним, что Дибиров и Магомедалиев по собственной инициативе на личном автомобиле выехали в Донецк для поддержки военнослужащих.