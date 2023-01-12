Экономика

Значительная часть республиканских министерств и ведомств обеспечила своевременное и эффективное освоение выделенных бюджетных средств в 2022 году

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В этой связи глава региона Сергей Меликов поблагодарил за проведенную работу Правительство Дагестана под руководством премьера Абдулмуслима Абдулмуслимова.

«Такой результат стал возможен благодаря постоянному контролю со стороны регионального правительства, обсуждению проблемных вопросов на заседаниях, оперштабах по устойчивому развитию экономики республики, тематических совещаниях», — подчеркнул глава Дагестана.

В качестве примера эффективной работы приведены показатели Минтранспорта РД: предусмотренные на 2022 г. плановые назначения в сумме 14,4 млрд рублей освоены ведомством по итогам года на 100%.

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