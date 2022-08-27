Зиявутдин Кахруманов: «Отпуская наших детей и внуков на учебу, мы хотим быть спокойными за них»

Председатель Совета ветеранов войны и труда, общественник Кайтагского района Зиявутдин Кахруманов прокомментировал масштабный капремонт дагестанских школ.

Как известно, в рамках регионального проекта «Модернизация школьных систем образования РД» государственной программы РФ «Развитие образования», в Дагестане идет масштабная реконструкция городских и муниципальных общеобразовательных учреждений. В число капитально ремонтируемых попали 13 школ Кайтагского района, основные работы в которых завершены и, после получения нового оборудования, в День знаний они распахнут свои двери для учителей и учащихся.

«Капитальный ремонт школ – это беспрецедентная масштабная программа, инициированная руководством страны и республики с целью модернизации до 2026 года 7300 образовательных организаций по всей России, 210 из которых ремонтируются в этом году в Дагестане и, соответственно 13 из них это наши, кайтагские школы. Это не может не радовать. Ведь, как я знаю, многие сельские школы построены еще с ранних советских времен. Есть даже 1920 года постройки, а это уже более 100 лет. Конечно же, такие здания нуждались в капитальной реконструкции. И сейчас они полностью обновлены. Крыша, полы, потолки, окна, двери, стены, отопление и другая инфраструктура – все это в совокупности не только влияет на комфортное обучение, но и на безопасность учащихся и персонала школы. Отпуская наших детей и внуков на учебу, мы хотим быть спокойными за них, а ветхие крыши, сквозняки и холод давали немало поводов для беспокойства. Но сегодня это все позади! И от души за это хочется поблагодарить наше районное руководство в лице главы муниципалитета Алима Темирбулатова за неравнодушие к жителям подведомственного ему района, за инициативность и активность в вопросах благоустройства родного края! Руководство республики – Главу РД Сергея Меликова и нашего Президента Владимира Путина искренне благодарю за заботу о народе, о детях, чье образование, полученное в современных модернизированных школах, уверен, послужит во благо своей малой и большой Родины!» — отметил Зиявутдин Кахруманов.