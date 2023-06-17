Зикрула Ильясов: шаги руководства России в условиях санкционных угроз привели к укреплению экономики

Член Общественной палаты Дагестана Зикрула Ильясов поделился с «Молодежкой» своими впечатлениями о международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге, на котором сегодня выступил президент России Владимир Путин.

— Международный экономический форум укрепил уверенность россиян в правильности выбранного курса. Жизнь показала, что конкретные шаги руководства России в условиях санкционных угроз и проведения СВО привели к укреплению экономики и повысить уровень жизни россиян.

Такая эффективность в период, когда страна противостоит всему Западу, говорит об огромных внутренних резервах государства, о боевом духе народа. И мы радуемся тому, что дагестанцы вносят весомый вклад и в укрепление экономики страны и в защиту ее интересов при выполнении своего патриотического долга.

«Что важно: устойчивая макроэкономическая ситуация стала нашим конкурентным преимуществом, действенным фактором развития. Должен сказать, что во внутриполитической дискуссии в прежние годы раньше слышали много упрёков в адрес Правительства, руководства страны: чего мы хватаемся за эти макроэкономические показатели – нужно действовать смелее там, там. Практика показала, что мы не зря добивались этой макроэкономической устойчивости.

Используя бюджетные механизмы и денежно-кредитные инструменты, мы поддержали спрос в экономике, а значит, обеспечили работой предприятия и компании и при этом не допустили раскачки цен», — сказал президент Путин.

На Форуме прозвучали конструктивные предложения по сохранению стабильности в обществе. Это результат развития научно-технического прогресса в стране. А участие 130 зарубежных стран на Форуме говорит о том, что имидж России на международной арене не только не ослабился, но и еще более укрепился.

Зикрула Ильясов также отметил богато насыщенный стенд республики, представленный на берегах Невы. Он свидетельствует о темпах развития региона, подытожил член Общественной палаты Дагестана.

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