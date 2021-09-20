Зикрула Ильясов прокомментировал ход выборной кампании в Дагестане

Голосование в Дагестане прошло спокойно, заявил председатель Совета при Главе РД по развитию гражданского общества и правам человека Зиркула Ильясов.

«Для дагестанцев выборы в представительные органы власти всегда были и остаются ответственным моментом в их политической жизни. На этот раз волеизъявление проходит более организованно, при активном участии населения республики. Это означает доверие граждан к избирательной системе нашей страны. Как представитель институтов гражданского общества республики, побывав во многих избирательных участках, заметил, что люди с удовольствием исполняют свой гражданский долг», – прокомментировал Ильясов.

По его словам, нынешние выборы проходят в трудных условиях пандемии, поэтому хорошая организация работы по обеспечению голосования избирателей с соблюдением надлежащих условий очевидна.

«Думаю, избранные депутаты Государственной Думы Совета Федерации РФ от нашей республики, избранники народа в Народном Собрании Республики Дагестан станут истинными выразителями интересов наших народов, приложат всю энергию на сохранение мира и стабильности в республике, укрепление ее экономической и политической мощи», – подчеркнул собеседник агентства.

Источник: РИА Дагестан