Зикрула Ильясов: «Глава Дагестана обращает особое внимание на нужды и запросы общественных организаций»

Председатель Совета при Главе РД по развитию гражданского общества и правам человека Зикрула Ильясов прокомментировал предстоящее выступление Главы Дагестана Сергея Меликов о результатах деятельности Правительства Дагестана за 2021 год перед депутатами Народного Собрания РД.

«Говоря о деятельности республиканского правительства за истекший год, безусловно, можно сказать, что во многих сферах народно-хозяйственного комплекса были обеспечены определенные подвижки: немало сделано в области ЖКХ, в сфере использования энергетических ресурсов, в сфере АПК, а также в целом по активизации общественности в понимании проблем, имеющихся в социально-экономическом развитии республики.

За относительно короткий период времени многое охватить, во всех сферах обеспечить прогресс, конечно же, нелегко. Обозначая проблемные направления сегодняшнего дня, я думаю, это, в первую очередь, – состояние изучения нашей этнической культуры, языков народов Дагестана. Данному вопросу, к сожалению, с каждым годом уделяется всё меньше и меньше внимания. Школы переходят на учебные программы, где или не изучается родной язык, или же он рассматривается как язык изучения, а не обучения.

Второй вопрос – сфера землепользования, разграничения земель. Это повсеместная проблема, с которой сталкиваются районы и города нашей республики. Незавершенность процесса инвентаризации, разграничения земель дает возможность многим местным чинушам злоупотреблять своим положением и разбазаривать земли. Об этом не раз говорил и Глава республики, упрекая работу на местах.

Поэтому считаю, что необходимо уделить особое внимание этому вопросу в деятельности Правительства.

Что касается развития медийной сферы, хотел бы отметить: недавняя встреча Председателя Правительства Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова с главными редакторами республиканских СМИ дала нам определенные надежды. Отмечу, что его выступление было достаточно программным, с подробным изложением видения Правительством сегодняшней ситуации в сфере средств массовой информации, а также того, что намечено сделать для дальнейшего эффективного развития отрасли», – отметил Ильясов.

Также он отметил, что значимый и важный жест был сделан Сергеем Меликовым в отношении общественных организаций Дагестана. Глава Дагестана обращает особое внимание на нужды и запросы организаций, изучая состояние развития гражданского общества. Ильясов напомнил, что руководитель региона неоднократно встречался с общественниками, где обсудил множество различных проблем, определил направления дальнейшего развития.

Источник: РИА Дагестан