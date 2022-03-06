Жёсткие санкции — это путь к экономической свободе России

Президент России Владимир Владимирович Путин во время выступления 5 марта 2022 года гарантировал гражданам страны не только сохранение и индексацию социальных выплат (пенсий, пособий и т.д.), но также и сообщил о внедрении новых мер соцподдержки семей с детьми.

Однако основной упор был сделан на то, что введение в отношении России зарубежными государствами-партнерами масштабных экономических санкций — это не проблема для страны, а путь обретения экономической свободы.

Владимир Путин выразил абсолютную уверенность, что страна успешно справится с периодом санкций и покажет динамику развития.