Журналисты из Дагестана примут участие в пресс-конференции Президента России

Сегодня, 23 декабря, в 12:00 по московскому времени пройдет пресс-конференция Президента России Владимира Путина, на которой будут подведены итоги уходящего года. В этом году мероприятие вновь пройдет в очном формате. Из-за пандемии коронавируса прошлая встреча с журналистами состоялась в формате видеосвязи.

Директор республиканского информационного агентства «Дагестан» Магомед Магомедов аккредитован для участия в ежегодном событии. Он отметил, что в республике много актуальных вопросов, которые стоит поднять на пресс-конференции.

«Для решения кризисных вопросов в Дагестане нужна поддержка федерального центра», — сказал Магомедов.

В частности, пользователи в социальных сетях пишут о том, что самым наболевшим в регионе является вопрос коммунальных услуг.

Также известно, что из Дагестана аккредитованы журналисты республиканской газеты «Дагестанская правда» и «Мирмола».

Прямую трансляцию пресс-конференции Владимира Путина можно будет посмотреть на федеральных телеканалах, на YouTube и сайтах телеканалов.