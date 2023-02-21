Журналисты федеральных туристических СМИ проводят в Табасаранском районе «Медиаразведку»

С 18 по 22 февраля в Табасаранском районе журналисты российских изданий будут знакомиться с туристическим потенциалом. Это РИА Новости, РБК лайф, Известия, Вокруг света, Лента ру, обозреватели журналов Аэрофлот и Уральские авиалинии, а также профессиональный фотограф и видеограф.

По приглашению главы муниципалитета Магомеда Курбанова накануне прошла встреча с вице-президентом ОСИГ — Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства Натальей Осиповой. Стороны нашли понимание в вопросах развития туризма в Табасаранском районе.

Данный пресс-тур проводится при поддержке ОСИГ и туристической компании «МС групп».

Целью мероприятия является существенное увеличение турпотока в район.

«Медиаразведка» является проектом сервиса поездок и путешествий «Туту.ру», в рамках которого журналисты выезжают в разные регионы страны и пишут об увиденном в своих статьях. Также снимается познавательный фильм о Табасаране.

В течение 5 дней опытные журналисты посетят известные локации в районе, покажут их с новой стороны, откроют всему миру неизведанный Табасаран.

Они уже посетили небольшие ковровые цеха, где ткут уникальные табасаранские ковры, которые можно смело назвать брендом Табасаранского района. Интерес вызывают места религиозного паломничества, такие как пещера Дюрк и могила шейха Неврузбег Эффенди, или же старинная мечеть в селении Кюряг, которую посещал, когда жил в селе, основатель мюридизма на Кавказе и учитель имама Шамиля Магомед Ярагский.

Благодаря постам этих журналистов ещё больше людей узнает о великой Кавказской стене «Даг-бары» протяженностью около 45 километров. Уже посещены форты на пути Даг-бары и многочисленные сигнальные башни.