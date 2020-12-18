Журналисты «Дагестанской правды» подготовили для Путина вопрос о водоснабжении в Каспийске

Журналисты «Дагестанской правды» готовились задать Президенту вопрос по водоснабжению в Каспийске. Озвучить его не получилось, но тем не менее, глава государства затронул много похожих тем.

Говорили про выбросы в атомсферу в Магнитогорске и в целом о проблемах экологии. Вопрос о водоснабжении на полуострове задали и журналисты Крыма. У них дефицит, как и в Каспийске и других муниципалитетах Дагестана.

Журналисты «Дагправды» считают пресс-конференцию Путина очень полезной для решения проблем в регионах и в целом в стране.