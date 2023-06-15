Журналисты Дагестана приглашаются к участию в конкурсе «Идея PRO»

12-13 июля во Владикавказе пройдет II Медиафорум «PRO Кавказ». Медиафорума проводится по инициативе Главы РСО-Алания Сергея Меняйло с целью объединения медиасообщества Северо-Кавказского федерального округа для формирования позитивного информационного пространства. В рамках медиафорума «PRO Кавказ» проводится конкурс журналистского мастерства «Идея PRO». В этом году в конкурсе могут принять участие журналисты из всех регионов СКФО и Южной Осетии. Конкурс проводится по следующим номинациям: «Идея PRO интервью (видео)» «Идея PRO интервью (текст)» «Идея PRO репортаж (видео)» «Идея PRO репортаж (текст)» «Идея PRO очерк (видео)» «Идея PRO очерк (текст)» «Идея PRO авторский канал в социальных сетях» «Идея PRO радио» «Специальная номинация «Идея PRO защитников Отечества: вчера, сегодня, всегда!» Участниками конкурса могут стать авторы материалов, опубликованных в печатных изданиях, на страницах интернет-изданий, размещенных в теле — или радиоэфире с 1 июня 2022 года по 1 июня 2023 года. Номинация «Идея PRO авторский канал (страница) в социальных сетях» предусмотрена для блогеров (от 1000 подписчиков), которые создают социально полезный контент — материалы или медийные проекты на площадках интернет-ресурсов, блог-платформах, видеохостингах, мессенджерах и социальных сетях. Лучшей работе будет присужден гран-при конкурса «Идея PRO». Победителям конкурса вручается денежная премия в сумме 50 000 рублей и фирменная статуэтка. Торжественное награждение победителей состоится на закрытии форума «PRO Кавказ». Форма заявки и подробная информация о конкурсе размещены на сайте prokavkaz15.ru.

Источник: Мирмол