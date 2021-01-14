Журналисты будут следить за распоряжением республиканскими землями

Журналисты войдут в состав Комиссии по повышению эффективности управления и распоряжения земельными участками, находящимися в собственности республики. Об этом Сергея Меликова попросила главный редактор «Дагестанской правды» Бурлият Токболатова.

Руководитель республики согласился с тем, что это было бы эффективно, и заявил, что предложение будет скорее всего принято.

Вопрос обсуждали в контексте проблемы обманутых дольщиков.

Сергей Меликов назвал ее «проблемой федерального политического решения».