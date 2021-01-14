Экономика

Журналисты будут следить за распоряжением республиканскими землями

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Журналисты войдут в состав Комиссии по повышению эффективности управления и распоряжения земельными участками, находящимися в собственности республики. Об этом Сергея Меликова попросила главный редактор «Дагестанской правды» Бурлият Токболатова.

Руководитель республики согласился с тем, что это было бы эффективно, и заявил, что предложение будет скорее всего принято.
Вопрос обсуждали в контексте проблемы обманутых дольщиков.

Сергей Меликов назвал ее «проблемой федерального политического решения».

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