Журналистка Лянге поддержала эвакуацию беженцев из Донбасса

Общественный консенсус относительно помощи беженцам из Донбасса будет достигнут в России. С таким мнением выступила президент межрегиональной общественной организации журналистов «Гильдия межэтнической журналистики» Маргарита Лянге.

«Россияне воспримут это однозначно. Здесь не может быть вариантов. Люди спасаются от возможности быть убитыми вместе с детьми», – отметила Лянге.

Журналистка также подчеркнула, что российские власти окажут беженцам всю необходимую помощь.

«Все, что можно сделать – сделают, во всех регионах, это уже начали делать», – отметила публицист.

Наиболее тяжело приходится людям, которые эвакуируются из Донбасса, продолжила Лянге.

«Меня удивило, что как только появились сведения об обстрелах, о том, что люди начали эвакуироваться, то самые разные регионы, такие как Якутия, откликнулись и стали четко говорить, какой регион сколько может принять людей», – подчеркнула журналистка.

Источник: https://fedpress.ru/news/77/policy/2946952