Общество

Журналистам рассказали о правилах сотрудничества СМИ с правоохранительным блоком 

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Сегодня, 22 марта, в Махачкале прошел семинар «Информационное противодействие терроризму» для представителей региональных средств массовой информации.

Участникам рассказали в том числе о правилах и методах сотрудничества СМИ с правоохранительным блоком в вопросах освещения деятельности по противодействию идеологии терроризма и экстремизма.

Спикером выступил член Экспертного совета АТК при Главе РД, член Общественного совета Агентства информации и печати РД Вефадер Меликов.  В своем выступлении Меликов напомнил, о необходимости не только добывать информацию, но и перепроверять ее.

Также прозвучал совет «дружить с правоохранительными  органами» для того, чтобы получать инсайды. Отметил Вефадер Меликов и то, что СМИ это не соцсети.

«Наказание за недостоверную информацию соцсети и сми имеют разные. Любой слух необходимо перепроверять». Тут спикер посоветовал обратиться к правилам трех согласований.

«Работа правоохранительной информацией очень тонкая стезя, здесь важно не ошибиться.  Ведь даже сами «силовики» порой ошибаются. Например, они дают информацию, что выезжает целая бригада на происшествие, а по факту это не подтверждается. Работая в этом направлении, журналисту надо изучать хотя бы узкие статьи, которые касаются терроризма и экстремизма в УК РФ», — сказал он. Отметил спикер и то, что репост недостоверной информации также считается нарушением законодательства.

«Показать на фото или видео лицо подозреваемого и выдать его за преступника недопустимо, если нет решения суда», — рассказал Меликов.  В продолжение выступления спикер сообщил о том, как не навредить информацией следствию и ответил на вопросы из зала.

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