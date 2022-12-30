Журналист Райсат Дарбишева стала победителем в конкурсе грантов Главы РД

Проект Райсат Дарбишевой для трудовой деятельности лиц с ОВЗ стал победителем в конкурсе грантов Главы РД.

«Несмотря на увеличение количества мероприятий и проектов по обучению людей с ОВЗ на территории Дагестана, есть две основные проблемы, которые остаются не решенными. Первое — это обучение таких людей на территории муниципальных образований. Второе — это дальнейшее их трудоустройство. Благодаря нашему проекту, мы даем возможность участникам обучиться в очень востребованной сфере — создание сувенирной продукции, и второе — они благодаря полученным знаниям могут воспользоваться господдержкой и запустить в дальнейшем собственное производство», — сказала Дарбишева.