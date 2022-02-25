Журналист Исрафил Исрафилов прокомментировал признание ДНР и ЛНР

«Все мы были свидетелями видеообращения главы государства Владимира Путина к нации, итогом которого стало признание ДНР и ЛНР. Видно было раздражение и усталость от всей этой ситуации в словах Путина. Начав с длинного исторического вступления о природе создания украинской государственности, президент признал, что ситуация в данный момент в тупике и у России не остаётся иного выхода, кроме как признать неподконтрольные Киеву территории.

Сегодняшнее руководство Украины на протяжении 8 лет делало все, чтобы увеличить пропасть взаимного непонимания между странами.

8 лет официальный Киев делал все, чтобы отторгнуть от себя населения Донецка и Луганска.

8 лет Киев делал все, чтобы сегодня Владимир Путин вынуждено признал новые государства. Мы с вами стали свидетелями исторического события, которое, безусловно, изменит мир.

Уверен, нам ответят дополнительными санкциями и новым витком русофобской истерии. Но мы это проходили в 2014, пройдем и сейчас. Путин не предал своих соотечественников, а протянул им руку помощи.

Да, теперь придется идти через испытания, но вся история нашей великой государственности — это череда тяжёлых жизненных экзаменов, проходя через которые, мы становились только сильнее и крепче!» — считает Исрафилов.