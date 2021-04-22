Журналист Александр Малькевич поддерживает регистрацию Сергея Меликова в соцсетях

По словам журналиста, регистрация аккаунта Врио Главы Дагестана — это проявление открытости и стремления получать оперативную обратную связь от граждан. Такой формат, когда жители республики могут обратиться к главе региона напрямую позволяет решить проблемы населения и контролировать тем самым работу чиновников. Однако журналист ставит под сомнение правильность выбора социальной платформы Инстаграм, по словам Александра Малькевича, целесообразно было выбрать другую сеть, аккаунты которой будут более надёжно защищены от блокировки.

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