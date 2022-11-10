«Жизнь после». В ДГМУ прошел первый семинар-тренинг, организованный Рескомом

«Жизнь после». Новый проект Республиканского комитета профсоюза работников здравоохранения Республики Дагестан направлен на оказание психологической помощи медицинским работникам, переболевшим Covid-19. Первый семинар-тренинг, организованный Рескомом, прошел в Дагестанском государственном медицинском университете.

Асият Абакарова студентка 6 курса лечебного факультета. Во время пандемии координировала работу волонтёров, которые помогали с доставкой продуктов и лекарственных препаратов людям, оказавшимся в плену коварной болезни.

Студенты медики в самое сложное время стали плечом к плечу со своими старшими коллегами. Добровольцами работали в ковидных госпиталях и помогали в пунктах вакцинации. Многие из них и сами переболели. На преодоление последствий коронавирусной инфекции — психологического выгорания и направлен проект «Жизнь после». Он включает в себя комплекс семинаров, где молодые специалисты получают практические навыки, как справиться со стрессом.

Психолог, заместитель генерального директора «Центра защиты от стресса» Ален Алиев рассказывает ребятам, как могут отразиться на качестве жизни психологические нагрузки и что необходимо делать в сложных жизненных ситуациях. Проведение подобных тренингов стало возможным благодаря грантовой поддержке Центрального комитета профсоюза здравоохранения России.

В рамках семинара прошло также награждение. Председатель профсоюза работников здравоохранения Зумруд Бучаева вручила благодарности и денежные премии студентам, активно работавшим в период пандемии.