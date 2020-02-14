Жизнь, отданная детям и школе

В современном обществе большое внимание уделяется вопросам образования. От этого опыт и жизнеописание педагогов прошлых лет приобретает все большое значение. Много ярких примеров того, как учителя трудились на благо родного района и будущих поколений для воспитания в них правильного мировоззрения и ценных качеств личности. Одной из супружеских пар — педагогов, которые посвятили учительству всю свою трудовую деятельность стали Шабан Раджабович Раджабов и Фатимат Курбановна Курбанова.

Эти достойные люди проработали в родной Тпигской школе на двоих почти восемьдесят лет. Их путь был тернист и славен, но они работали по зову души, обучая будущих патриотов своей страны.

Шабан Раджабович Раджабов родился в 1933 году в селе Тпиг. Родители работали в колхозе и воспитывали своих четверых детей. Его отец, Раджаб Раджабов, в 1941 году был призван на фронт. Он так и не вернулся с полей Великой Отечественной войны. Погиб в Венгрии.

На плечи матери Айши легла забота о воспитании детей. Всю свою жизнь она работала в колхозе и растила детей одна.

Шабан Раджабович пошел учиться в 1940 году. Тогда здесь преподавали русские и лезгинские педагоги. Инвентарь в школах был скудный, но все компенсировала тяга к учебе и к новым знаниям. Для получения профессионального образования он поступает в Медицинский институт в городе Махачкала. Но, отучившись на первом курсе, осознавая, что не имеет призвания к врачебному делу, поступает в Педагогический институт на физико-математический факультет.

Став дипломированным физиком, он работал во многих учреждениях. В 1957 году в ДК с. Тпиг. В 1952 году ответственным секретарем в редакции газеты «Агульский колхозник».

Затем были годы службы в рядах Советской Армии. И после службы, в 1962 году, он начал работать в школе села Тпиг вплоть до 1994 года.

Его ученики вспоминают, что на уроках он приводил простые примеры из жизни, которые на практике демонстрировали сложные физические явления и процессы. Нередки были и уроки на природе, которые помогали в изучении явлений и стихий. Но особый интерес представляла лаборатория. Здесь, используя механизмы, ученики сами собирали электрические цепи, изучали силу тяжести на объект и влияние магнитов.

Эти знания его ученики помнят до сих пор, и в этом проявляется особый педагогический дар Шабана Раджабовича Раджабова.

Его супруга, Фатимат Курбановна Курбанова, учительница начальных классов, а также педагог русского языка и литературы, проработала в школе сорок пять лет.

Она родилась в селе Тпиг в 1939 году. Отец, Курбан Курбанов, был фронтовиком, освобождал Чехословакию. Мать, Батитай Курбанова, воспитывала восьмерых детей, старшей из которых была Фатимат. В 1961 году она уже педагогом вернулась в свою

родную школу. Ей доверили самых маленьких учеников, в первый год работы она стала первой учительницей для 31 ученика.

Фатимат Курбановна обучала детей, используя соревновательные элементы и командный дух. Так, класс разделялся на звенья, и они соревновались на знание урока. Победителям вручалась звезда. И это был особый трофей для маленьких детей, который вручался за самые точные ответы. После окончания педагогического института она стала преподавателем русского языка и литературы. Она всегда уделяла особое внимание отстающим ученикам.

В 1979 году в Тпигской СОШ было шесть 10 классов, и только в 10 «А» было 36 учеников. Работа в школе требовала ответственного отношения не только из-за количества учеников.

В школе села Тпиг на тот момент сложился особый коллектив педагогов, который показывали особый уровень педагогического мастерства. Помимо Раджабова Ш.Р. и Курбановой Ф.К. здесь трудилась Шабанова А.К, Кубаев И.К., Кубаев О.К., Емельянова Н.П., Алимова Т.К. и многие другие.

Алена Магомедова