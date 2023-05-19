Животновод из Дагестана передаст выигранный автомобиль в зону спецоперации

СПК «Знатные люди» решением экспертной комиссии получило особый приз по итогам XXIII Российской выставки племенных овец и коз, прошедшей с 16 по 19 мая в Дагестане.

В ходе церемонии закрытия выставки Председатель Правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов вручил руководителю СПК «Знатные люди» Зиявудину Магомедову из Хунзахского района ключи от нового внедорожника Chevrolet Niva.

«Я уверен, весь Дагестан меня поддержит, эта машина будет намного полезнее в зоне СВО. Ключи отправятся в нужном направлении, а мы будем пешком ходить, без машины», — сказал обладатель приза.