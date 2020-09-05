Живое восприятие мира

У молодых поэтов есть несколько значимых событий в начале их творчества. Это и выход первых книг, и начало критического обзора того, что они публикуют. Молодым, совсем еще творчески не определившимся поэтам, трудно сразу обрести свой голос, свой почерк. Поэтому писать о них очень ответственно и сложно – как бы что-то не сломать, не повредить.

На самом деле среди наших современников немало талантливых авторов, которые способны затронуть сердца читателей, найти неординарные рифмы и сказать о главном в стихотворных строках. Молодая поэзия широко, решительно врывается в нашу повседневную жизнь, и говорить о ней, высвечивать ее сущность и своеобразие необходимо.

Передо мной недавно вышедший в издательстве «Дагестан», сборник стихов с говорящим названием «В лабиринтах души» молодой агульской поэтессы Айиши Закариевны Гамидовой, несущей в своей поэзии нечто свое, оригинальное. Разумеется, знакомясь с первой книгой, трудно составить четкое впечатление об авторе – многое у него в становлении, в вызревании. И в то же время твой глаз выхватывает черты интересные, в которых ощущаются грядущее совершенство.

Ключевая черта большинства стихотворений сборника – высокая духовность, духовный поиск, напряжённая работа мысли и чувств, что даёт право поэтессе претендовать на свое место в нашей литературе. Её произведения проникновенные и красивые. Их нельзя назвать банальными или пустыми, неинтересными или скучными. Важно то, что они оказывают воздействие на эмоциональную сферу любителя поэзии и заставляют его испытывать эмоции, терзавшие его в тот или иной момент. Они различаются по настроению и тематике, отражая тем самым душевное состояние автора в разные периоды. По признанию поэтессы, в интервью республиканской газете «Вести Агула», многие стихи являются слепком эмоций, которые довелось пережить ей самой, мир поэзии служит ей заповедной зоной очищения души и отдохновения духа.

Я прочел глубоко философское стихотворение Айиши Гамидовой «Все будем там». И вдруг на меня пахнуло такой свежестью, ясностью душевного состояния, такой нравственной чистотой, неповторимым очарованием, что мне захотелось не разбирать стихотворение, а перечитывать ее с грустью и восхищением, уноситься с мыслями и подумать о смысле жизни. Не могу не провести его целиком:

И сплетник с длинным языком,

И тот, кто сплетням рад.

Кто унижает всех вокруг,

В людей кидая яд.

Кто верит в то, что он силен,

И кто в болезни слаб,

Кто хвастается, что умён,

И денег вечный раб –

Все будем там – и я, и ты,

Всех любит только смерть.

Не все достигнут высоты,

Где души видят свет.

Сборник Айиши пронизан доверительными интонациями, заставляющими поверить в реальность неоднозначного мира, которую она описывает. У неё развит вкус к изучению жизни. Главный герой ее стихов – Человек на фоне своего времени, своей жизненной драмы, Человек, в котором борются свет и тьма, любовь и ненависть, благородство и низость. Поэтесса стремиться нарисовать не только людей, жизненные противоречия во всем их многообразии, но и проследить психологию поступков, выявить для себя взаимосвязь добра и зла. О тонком видении явлений и о постижении движения человеческой души ею написан ряд четверостиший.

Айиша – романтически тонкой души человек. Ее стихи – целая вселенная чувств и мыслей. В них ощущается контрастная смена настроений – от запредельного накала эмоций до тихой грусти. Слово поэзии, прошедшее через разум и умное сердце этой гордой горянки, потрясает нас и согревает душу.

Многие её стихи пронизаны любовью к своей малой родине, где она родилась, родному Дагестану, России. Всю свою любовь, нежность и боль от разлуки с отчизной, осердеченные черты облика родного аула она излагает в своем проникновенном стихотворении «Мой Буршаг».

Я преклоняюсь пред тобою, мой Буршаг,

Пристанище мое, звезда великого Агула.

В вершинах гор, мой первый сделан шаг,

Любовь к тебе храня, я в мир шагнула.

Величие твоё мне подарила силу духа,

А красота приносит в душу доброту.

Я без тебя слепа и будто бы без слуха,

Разлука вносит в мое сердце пустоту.

Живу, мечтая, ожидая нашей встречи,

С тобою растворю душевный мрак.

Услышав в горных реках твои речи,

В твоих горах исчезну, мой Буршаг.

В стихах Айиши Гамидовой «Презираю войну», «Миром правят кукловоды», «Листая страницы войны», «Мой Дагестан» и многих других произведениях слышен голос поэта-публициста, остро реагирующего на стремительно меняющийся мир, летящий в пучину войн и конфликтов, желающего остановить это безумие.

Очень впечатляют стихотворения, посвящённые маме. Эти лирические миниатюры наполнены светом бесконечной дочерней любви и признательности. Так может писать только настоящий поэт!

Сколько света в милых глазах твоих,

Солнца свет ничто пред тобою.

Лишь ты способна любить за двоих,

От проблем закрывая собою.

Сколько тепла от рук родных,

Что они согревают от вьюги.

Будь, мама, всегда среди живых,

Не пережить с тобою разлуки.

Всегда рядом ты будь, родная,

Я плоти частичка твоей и души.

Без тебя я для жизни чужая,

И в вечность, прошу, не спеши.

Её стихи могут восприниматься по-разному, но после них всегда остаётся светлый след в душе. Пусть строгие литературные критики и исследователи литературного процесса и упрекнут меня в некоторых пристрастиях, однако в целом хочется сказать, что сам сборник производит приятное впечатление, хотя часть его щедро отдана школьным стихам автора в ущерб зрелой поэзии. Поэтесса с уже сложившимися определенными взглядами на нравственную природу вещей, ищет свой путь в мир больших дел. Это правильно. Это отрадно. Но, Айиша Закариевна, рожденная агульской женщиной, пишущая на русском языке, живущая в степях Калмыкии, остается истинной Горянкой. Пусть некоторые её стихи еще и требуют огранки, но есть надежда, что поэтическое слово молодой поэтессы зазвучит еще более мастерски и емко.

Поэзия – дар Всевышнего, озарение, дается человеку свыше. И этот дар отпущен Айише в полной мере. В творческом поиске она на верном пути – пути к высокой поэзии. Однако дорога, выбранная ею, не из легких. И на этой дороге хочется пожелать ей удачи.

Будем надеяться, что выход самостоятельного сборника станет для поэтессы стимулом для дальнейшего творческого роста. Уверен, что сборник «В лабиринтах души» Айиши Гамидовой не останется незамеченным любителями поэзии.

Алай Насруллаев