Жителям Каспийска установлены льготные тарифы по оплате услуг водоснабжения и водоотведения

Об этом сообщил Первый вице-премьер Манвел Мажонц в рамках заседания оперштаба по обеспечению устойчивости развития экономики.

Минэнерго РД установлен экономически обоснованный тариф на водоснабжение в г. Каспийск в размере 42,74 руб/кубометр, на водоотведение 22,33 руб/кубометр, при этом для населения и приравненным к нему потребителям установлены льготные тарифы: на водоснабжение 12,75 руб, водоотведение – 6,42 руб.

В текущем году Правительством РД по поручению Главы региона Сергея Меликова создан Единый оператор в сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

С 1 августа 2022 года Единый оператор начал операционную деятельность в сфере обеспечения водоснабжением города Каспийск.

Как сообщил и.о. руководителя АО «Единый оператор РД в сфере водоснабжения и водоотведения» Магомедгаджи Шапиев,

для финансирования первоочередных затрат, связанных с началом деятельности Оператора, издано Распоряжение Правительства Республики Дагестан о выделении из резервного фонда республики средств в размере 98,3 млн рублей. В настоящее время Минимущества Республики Дагестан рассматривает порядок предоставления данной субсидии Единому Оператору.