Жителям Агульского района пенсии вовремя не выплачиваются

Сегодня, 4 апреля, состоялось очередное еженедельное совещание у главы Агульского района Закира Каидова. Руководитель муниципалитета поздравил присутствующих и всех жителей района с началом священного месяца Рамадан.

“Желаю всем, чтобы мы без происшествий смогли провести этот месяц, в благоденствии, получить вознаграждение от Всевышнего”, — обратился к присутствующим руководитель муниципалитета.

Во время совещания один из основных вопросов, который обсуждался, был связан с социальными выплатами. Плавно переходя с обсуждения реализации “Социального контракта” на территории муниципалитета, глава района поинтересовался у представителя ОПФР по Агульскому району о положении дел с пенсионными выплатами. Заместитель главы муниципалитета Назим Амаев по этому поводу сообщил об имеющихся фактах жалоб от населения из-за несвоевременных пенсионных выплат. По его словам, судя по жалобам жителей сел, даже январские пенсии получили еще не все.

Закир Каидов отметил, что пока ущемляются права получателей соцвыплат, жалобы будут иметь место быть. “Жалобы есть, жалобы будут, потому что, если пенсию не получают, то эти жалобы невозможно остановить никакими мерами. Люди один месяц могут потерпеть, но, когда январскую пенсию получают в марте, то это из ситуаций из ряда вон выходящих. Когда в работе сбой, мы должны находить решения. У некоторых категорий граждан пенсия — это единственный источник дохода. Тем более не из чьего-то кармана. Это государственные деньги”, — заявил глава района. В завершении Закир Каидов поблагодарил всех, кто принял участие в сборе и отправке гуманитарной помощи от Агульского района жителям Донбасса.