Жителя селения Нижнее Казанище Абдурахмана Джамавова наградили медалью министерства обороны России «За достижения в военно-политической работе»

Нашего земляка, жителя селения Нижнее Казанище, заместителя командира батальона по военно-политической работе мотострелкового батальона Абдурахмана Джамавова наградили медалью министерства обороны России «За достижения в военно-политической работе».

Медаль Минобороны России «За достижения в военно-политической работе» была учреждена в ноябре 2018 года. Ею награждаются военнослужащие и лица гражданского персонала Вооруженных сил РФ, имеющие общую продолжительность службы (работы) в военно-политических органах ВС России не менее 10 лет в календарном исчислении, а также другие граждане, оказывающие содействие в решении задач, возложенных на военно-политические органы ВС России.