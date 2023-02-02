Общество

Жительнице Карабудахкентского района раньше срока подвели газ после обращения к Главе Дагестана Сергею Меликову

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В частном доме вдовы Беллы Гамзаевой теперь стало еще теплее и уютнее. Все потому, что после обращения на прямую линию к Главе Дагестана Сергею Меликову женщина попросила помочь скорее решить вопрос с догазификацией ее домовладения.

Руководитель Карабудахкентского района Махмуд Амиралиев посетил заявительницу и заверил, что в течение 10 дней все работы будут проведены и взял решение данного вопроса под свой контроль.

Однако, работы были завершены еще раньше, а обещанный домохозяйкой чай был приготовлен как раз на газовой печи.

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