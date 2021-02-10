Жительница Тпига рассказала о пользе вакцинации

Сегодня по всей стране идет массовая вакцинация населения. Но, несмотря на убеждения врачей о пользе вакцинации, люди относятся к этому скептически: одни считают что, если уже переболели, прививаться не обязательно, другие ссылаются на хроническую аллергию, боясь о последствиях, третьи просто не хотят.

Мы спросили у 65-летней жительницы села Тпиг Рамазановой Фатимат Курбановны, будет ли она вакцинироваться, и узнали, почему прививка так важна.

— Здравствуйте, Фатимат Курбановна. Как мне известно, вы одна из того огромного количества людей, которых коснулась эта болезнь?

— Да, к большому сожалению, мне пришлось испытать это на себе. И, к счастью, я смогла болезнь перебороть.

— Вы наверняка знаете, что по всей стране идет массовая вакцинация от коронавируса. Как вы к этому относитесь, вы будете вакцинироваться?

— Конечно, есть опасения заразиться повторно, но для начала, думаю, нужно проверить уровень антител от этой инфекции. Если антитела у меня уже есть, прививаться не буду, смотря на мой возраст и массу противопоказаний. Но, если антител не окажется, то буду, чем повторно подвергаться этому недугу.

— Что вы можете сказать тем, кто категорически отказывается от вакцинации?

— Насколько мне известно, вакцинация добровольная, и каждый несет ответственность за свое здоровье и здоровье окружающих его людей, и вправе решить, насколько важна ему эта вакцинация.

Беседовала Батитай Габибулаева