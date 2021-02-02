Жительница Агульского района Луиза Рамазанова о вакцинации

— Добрый день! Слышали вы про COVID-19, и коснулась ли вас это болезнь?

— Да. К большому моему горю, мне не только пришлось слышать об этой болезни, но и пришлось на себе почувствовать все коварство это вируса.

— Расскажите, пожалуйста, как и при каких обстоятельствах вам пришлось столкнуться с ним?

— После поездки в общественном транспорте почувствовала легкое недомогание. Подумала, что устала. Но через несколько дней стало хуже. Кружилась голова, была очень сильная тошнота, головные боли, ноги не держали. Скорая забрала в больницу. После обследования сказали, что заразилась вирусом COVID-19.

— Как долго находились в стационаре?

— 14 дней. После выписали с рекомендациями. Продолжила лечение еще месяц.

— Что было самым страшным в эти дни?

— Страхи! Боялась, что не справлюсь. Но правильное лечение помогло вырваться из этой страшной болезни.

— Какие последствия были у вас после болезни?

— Потеря обоняния и вкусов, отдышка, головные боли, боли в суставах, ломота в костях, усталость.

— Вы будете вакцинироваться?

— Да. Я для себя решила, что это единственное правильное решение, чтобы защитить себя от этого вируса. Понимаю, что многие и против. Как показывает жизнь, понимание приходит позже, чем сама проблема. И все новое воспринимается очень осторожно.