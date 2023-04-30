Жители Тюменской области отметили 100-летие поэта Расула Гамзатова

Торжественное собрание в доме культуры «Нефтяник» в Тюмени прошло с полным залом.

Среди поклонников дагестанского поэта оказался и заместитель губернатора Тюменской области Павел Белявский.

«Песня на стихи Расула Гамзатова «Журавли», посвященная солдатам, павшим на полях сражений Великой Отечественной войны, сопровождает меня с детства. Я помню эту пластинку, помню эти слова», — сказал Павел Белявский.

Он подчеркнул, что дагестанцы вместе с русскими и людьми других национальностей выносят все тяготы и невзгоды, которые выпадают в жизни.

«И сейчас, общаясь с нашими бойцами, находящимися в зоне специальной военной операции, спрашиваешь у них, откуда и какие ребята с ними находятся. Про выходцев из Дагестана слышишь только самые хорошие слова – надежные друзья, товарищи, которые стоят с тобой плечом к плечу, они никогда не подведут», – добавил заместитель губернатора области.