Жители селения Новый Чиркей отправили очередной гуманитарный груз бойцам в зоне СВО

Жители Кизилюртовского района продолжают активный сбор гуманитарной помощи своим землякам, призванным в армию в соответствии с Указом Президента о частичной мобилизации военнообязанных. Сбор гуманитарной помощи в рамках Всероссийской акции «Посылка солдату» не прекращается в районе ни на один день.

Так, 24 апреля в честь священного праздника мусульман Ураза-Байрам, по поручению главы села Новый Чиркей Ражаба Хамуева активом и жителями села была организованна очередная отправка гуманитарного груза из бортовой газели для военнослужащих, находящихся на линии фронта, в составе которых выполняют служебно-боевые задания наши земляки.

В состав груза вошли медикаменты, предметы гигиены, наборы продовольственных товаров (мука, сахар, макароны, гречка, рис, подсолнечное масло) и прочие необходимые вещи для военнослужащих.

Сопроводили гуманитарный конвой и доставили к месту назначения глава села Новый Чиркей Ражаб Хамуев и управляющий делами администрации Кизилюртовского района Алдан Госенов. Как отметил глава сельского поселения, все посылки будут доставлены по назначению и переданы из рук в руки.

Новочиркейцы искренне поддерживают участников спецоперации, проявляющих на передовой стойкость и мужество и надеются, что посылки, собранные с заботой и любовью, обязательно порадуют их.