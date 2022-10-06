Жители села Первомайское собрали около 400 тыс. рублей для мобилизованных односельчан

Активисты села Первомайское Каякентского района организовали сбор для местных мобилизованных. В течение трёх дней они собрали около 400 тысяч рублей. При этом население поселения составляет чуть больше 9,7 тысяч.

«Наши односельчане всегда отличались готовностью помочь друг другу. Группы волонтеров ежемесячно раздают продуктовые наборы малоимущим и организуют сборы для тех, кто попал в трудную ситуацию, делятся организаторы сбора. Как только объявили частичную мобилизацию, односельчане собрались у местных мобилизованных и сами предложили им помощь. В короткий срок деньги направили несколько сотен земляков, среди них и выходцы из нашего села, проживающие в других регионах страны».

На собранные средства закупили более удобную экипировку, теплые вещи, лекарства и средства личной гигиены. Они переданы в учебные части в с. Шали Чеченской Республики и Каспийске, где мобилизованные проходят подготовку. На этом помощь не заканчивается: во время очередного пятничного намаза в селе планируют объявить новый сбор для семей мобилизованных и других нуждающихся.