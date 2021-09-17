Жители села Куруш проголосовали на выборах в Госдуму РФ и Народное Собрание РД

Куруш является самым южным населенным пунктом России и самое высокогорное село России и всей Европы, расположенное на высоте 2560 метров над уровнем моря. Располагается данное село на юго-восточном склоне горы Шалбуздаг, в долине реки Усухчай.

Сегодня, 17 сентября, с 8:00 утра, жители высокогорного с. Куруш Докузпаринского района проявили активность в голосовании на выборах в Государственную Думу РФ и в Народное Собрание РД.

С раннего утра жители с. Куруш начали приходить на участок голосования. В этом году участок для голосования организован в новом спортивном зале.

На участке №0520 с. Куруш для голосующих граждан подготовлен весь необходимый инвентарь: маски, дезинфицирующие средства, термометры, одноразовые ручки. Все члены УИК экипированы в защитные костюмы.

Помещение участка дезинфицировано и регулярно проветривается. Во избежание риска распространения коронавирусной инфекции граждане соблюдают социальную дистанцию на 1,5 метра, без необходимости не задерживаются в помещении.

«Избирательный участок для голосования обустроен полностью. Все члены УИК №0520 оснащены средствами дезинфекции. Бесконтактными термометрами обязательно измеряют температуру тела на входе в участок у гражданина, обрабатывают руки антисептиком, выдается защитная медицинская маска, а затем гражданину выдается бюллетень и одноразовая ручка и он идет голосовать», — рассказал председатель УИК №0520 Айда Баширов.

Источник: сайт МО «Докузпаринский район»