Жители села Каякент перекрыли федеральную трассу

Причиной стало уголовное дело по факту убийства молодого человека в селе Каякент в ноябре минувшего года. Дело ранее находилось в производстве Избербашского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета. Теперь же данное уголовное дело передано в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан. Напомним, что ранее ситуацию по личный контроль взял руководитель Следственного комитета России Бастрыкин.

Расследование продолжается, выполняются необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Разъяснение по этому вопросу собравшимся дали руководитель Каякентского района Магомед Эльдерханов и сотрудники следственного управления.

После выяснения порядка расследования уголовного дела, отец убитого молодого человека обратился к митингующим с просьбой разойтись по домам. К вечеру митингующие разошлись, движение по федеральной трассе восстановлено.

Власти муниципалитета и ранее встречались с родственниками убитого и при этом выразили готовность обговаривать все возникающие в ходе расследования вопросы. И сегодня ситуация находится на личном контроле главы муниципального образования Магомеда Эльдерханова.

Обращаем внимание на недопустимость проведения несанкционированных акций и нарушения общественного порядка.