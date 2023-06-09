Жители сел Ленинаул и Калининаул Ногайского района отправили землякам-участникам спецоперации гуманитарный груз

Когда над нашей Родиной нависла угроза опасности, россияне сплотились вместе. Во всех регионах нашей необъятной страны были организованы пункты сбора гуманитарной помощи участникам СВО.

Хочется отметить, что наши воины обеспечены всем необходимым, а всенародный сбор организован для поддержки ребят, участвующих в боевых действиях в зоне специальной военной операции, чтобы показать им, что они с ними, ждут и любят. Нужно, чтобы они чувствовали заботу и тепло от земляков, от родных и близких.

Недавно наши ребята, выполняющие боевые задачи в зоне специальной военной операции, получили от жителей сел Ленинаул и Калининаул Ногайского района Республики Дагестан автомобиль УАЗ и гуманитарный груз. Объединившись и показав сплочённость, жители двух сел при содействии главы Арсланбековской сельской администрации Эдиля Рашидхановича Акбердиева внесли свою небольшую лепту в благое дело. На эти денежные средства была приобретена машина УАЗ Буханка, а также продукты питания и повербанки. Машину с гуманитарным грузом землякам-участникам СВО в Луганскую Республику доставили жители села Ленинаул и Калининаул Махмуд Бекбулатов, Равиль Тунгатаров, Мурат Сагиндиков, Артур Беккишиев, Зангар Шокаев, Тимур Шокаев.

Они вручили новую машину земляку Тимуру Сагиндикову, который в эти дни принимает участие в специальной военной операции. Они надеются, что машина УАЗ будет верно служить нашим землякам и помогать приближать победу. Ведь техника всегда нужна на передовой. Участник спецоперации Тимур Сагиндиков выразил огромную благодарность своим землякам за оказанную гуманитарную помощь, за вклад в дело общей Победы!

Источник: Мирмол