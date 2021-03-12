Жители республики рассказали о вакцинации

Прививочная кампания продолжается в регионах России. Пройти процедуру возможно как в больницах, так и в передвижных медицинских пунктах. Для определения отношения жителей республики к вакцинации был проведён небольшой опрос. Среди опрошенных студентка Наталья Сазонова. Она намерена в ближайшее время привиться антиковидной вакциной, потому что доверяет препарату российских специалистов, которые также в числе первых создали вакцину и против лихорадки Эбола. Аналогичного мнения придерживается и мастер отделочных работ Амин. У него в семье есть маленький ребенок, для того, чтобы его обезопасить от вируса, родители готовы пройти процедуру вакцинации.

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