Жители республики отмечают День единства народов Дагестана

Праздничные мероприятия, приуроченные одному из самых молодых праздников в Дагестане начались задолго, но основная их часть будет проходить сегодня.

На главной площади столицы в 9 утра собрались более 1,5 тысячи человек в национальных костюмах. В флешмобе принимают участие представители всех народов, проживающие на территории региона.

Собравшиеся скандировали лозунги в поддержку курса Президента РоссийскойФедерации В.В. Путина.

В 11 утра — здесь же начнётся праздничная программа, которая включает в себя форум, выставку и мастер-классы.

Выступившие на мероприятии министр по национальной политике и делам религий РД Энрик Муслимов, депутат НС Дагестана Гасан Османов, начальник отдела общественных проектов Администрации Главы и Правительства Дагестана Шамиль Алиев, участники специальной военной операции Ибрагимхалил Гаджиев и Марат Халиков, редактор отдела газеты «Илчи», тётя погибшего на Украине младшего сержанта Алика Газиева Зулейхат Тахакаева и другие поздравили собравшиеся и призвали сделать все, чтобы на земле Дагестана были мир, согласие и благополучие.

Напомним, республиканский праздник — День единства народов Дагестана ежегодно 15 сентября. Его начали отмечать с 2011 года.