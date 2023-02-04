Жители Ногайского района активно подключились к Акции «Тепло души»

В эти дни жители Ногайского района подключились к Акции «Тепло души», объявленной Региональным отделением Всероссийской организации «Комитет семей воинов Отечества», приуроченной ко Дню защитника Отечества. Об этом сообщила председатель Совета женщин при администрации района Асият Манкаева.

По акции изготавливают блиндажные свечи для бойцов, находящихся на сегодня на передовой.

Асият Манкаева подчеркнула, что активно в эти дни к акции подключились школы, детсады, отдельные предприниматели, сельская молодежь, библиотекари и женский актив района. Также собираются средства для расходного материала по изготовление ставшими знаменитыми фронтовых свечей.

— Например, учащиеся средней школы села Кунбатар с большим энтузиазмом готовят для фронта эти свечи. Это небольшая часть каждого желающего внести свою лепту в общее дело Победы.

Отмечу, что с самого начала СВО Совет женщин Ногайского района под непосредственным руководством Союза женщин Дагестана делает все возможное и даже иногда невозможное, чтобы наши земляки на фронте ощутили тепло малой родины. Посылки, открытки, посещение добровольцев в учебных пунктах, еженедельные встречи с семьями мобилизованных — эти добрые дела объединили многих людей в одном порыве как-то помочь военнослужащим. Я считаю, что это самая лучшая черта характера человека, проживающего в России, — отметила Асият Манкаева.

Отметим, что идея по изготовлению свечей принадлежит семье Ильясовых из Махачкалы. Супруги Гаджи и Марзият уже собрали и направили в фонд помощи военнослужащим около сотни окопных сечей. Как отмечается, блиндажная (окопная свеча) очень необходима для наших бойцов.

И изготавливается она из подручных материалов — консервной банки, картона и парафина, не занимает много места и не гаснет на ветру. Блиндажная (окопная) свеча очень функциональна и позволяет приготовить еду, подсушить вещи и обогреться. Горит в среднем от 3 до 8 часов, не давая при этом никакого запаха.

Акция продлится до 6 февраля. Уважаемые жители района, давайте все вместе поддержим эту Акцию, дарующую нашим военнослужащим тепло и свет!

Всего лишь нужно собрать консервные банки металлические (объемом от 250 до 500 мл., обязательно — мытая), картон (гофрированный, чистый, без наклеек и пленки) и парафин марки П-2 (пищевой), парафин марки Т1 и Т2, можно и свечи. На одну блиндажную свечу уходит в среднем от 250 до 200 грамм парафина.

Думаю,что мы вместе сможем собрать эти материалы. По всем вопросам обращаться к председателю Совета женщин Ногайского района Асият Манкаевой.

Источник: Голос степи