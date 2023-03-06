Жители Махачкалы приняли участие в акции «Начни утро с зарядки»

5 марта махачкалинцы приняли участие во Всероссийской акции «Начни утро с зарядки». Мероприятие состоялось на территории исторического парка » Россия — моя история». В зарядке приняли участие около 250 жителей столицы Дагестана.

Данная инициатива будет носить еженедельный характер и проходить каждое воскресенье в 10:00 на территории исторического парка.

Как отметил начальник отдела общественных проектов АГиП РД Шамиль Алиев, данное мероприятие призвано привлечь внимание и интерес населения к систематическим занятиям физкультурой и выполнением нормативов ГТО.