Общество

Жители Махачкалы приняли участие в акции «Начни утро с зарядки»

Оставить комментарий

5 марта махачкалинцы приняли участие во Всероссийской акции «Начни утро с зарядки». Мероприятие состоялось на территории исторического парка » Россия — моя история». В зарядке приняли участие около 250 жителей столицы Дагестана.

Данная инициатива будет носить еженедельный характер и проходить каждое воскресенье в 10:00 на территории исторического парка.

Как отметил начальник отдела общественных проектов АГиП РД Шамиль Алиев, данное мероприятие призвано привлечь внимание и интерес населения к систематическим занятиям физкультурой и выполнением нормативов ГТО.

Также читают:

Энергетики филиала "Дагэнерго" восстановили более ...
В Махачкале состоялось открытие первичного отделен...
Фонд помощи семьям погибших военнослужащих «ВСЕ ВМ...
Правительство выделило более 1,1 млрд рублей на по...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *