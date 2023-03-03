Жители Кизлярского района продолжают помогать землякам-участникам СВО

В этот раз на передовую направили партию медикаментов и портативного медицинского оборудования, которые собрали медучреждения.

Необходимый перечень препаратов востребованных в условиях активных боевых действий врачи передали своему коллеге Эльдару Талибову. Напомним, что доктор в первые дни частичной мобилизации ушел добровольцем.

Медицинский персонал Кизлярской ЦРБ во главе с Кутбудином Газиевым подготовил 6 противошоковый аптечек, партитивный физиотерапевтический комплекс для лечения ушибов и растяжений. Медицинский центр «Медиком» передал медикаменты на 70 тыс. рублей, врач-стоматолог Гасан Киштелиев направил медицинские инструменты и сухожаровой шкаф для стерилизации, а медцентр «Авиценна» — партитивный УЗИ-аппарат.

Бойцы уже получили посылки и поблагодарили неравнодушных жителей муниципалитета и города за оказанную помощь — это именно то, что позволит сохранить жизни и здоровье наших бойцов на передовой.